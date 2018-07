União Ciclística diz não ter pressa para julgar Contador

Pat McQuaid disse nesta terça-feira que a UCI trabalha com a Agência Mundial Antidoping sobre o caso e não tem uma previsão de quando haverá uma definição. "É um caso muito importante e precisamos ter certeza absoluta antes de tomar uma decisão", disse McQuaid.

"É muito complicado. Estamos aguardando os resultados e eu não sei quanto tempo vai levar. Para sermos justos com Contador, justos com o esporte, justos com a Volta da França, é preciso entrar em detalhes para ter certeza de que a decisão que será tomada é o caminho certo".

Contador foi provisoriamente suspenso depois de revelação do resultado positivo de uma exame antidoping. O espanhol, de 27 anos, alegou que os traços de clenbuterol em sua amostra foi proveniente de carne contaminada. Se for considerado culpado, ele pode ser suspenso por dois anos.