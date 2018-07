União Ciclística não se acha a única culpada

Na sexta-feira, a UCI realizará uma reunião extraordinária de seu Comitê de Gestão. O encontro deve iniciar a discussão das estruturas atuais do órgão na luta contra o doping. "Os dispositivos avançaram e as ferramentas disponíveis agora são mais avançadas do que no início dos anos 2000", afirma Pat McQuaid, presidente da UCI.

O dirigente diz que, com a revelação de tantos casos, a cultura do ciclismo em relação ao doping está mudando. "Tivemos um campeão da Volta da França este ano e ninguém questionou suas atitudes", disse McQuaid, referindo-se ao britânico Bradley Wiggins.

A entidade também se propôs a colaborar com a Wada, que pretende criar um grupo de trabalho para examinar a ineficácia da luta contra o doping no esporte. "A UCI se compromete a revisar seus métodos com o objetivo de que algo assim nunca mais volte a acontecer."

A Agência Americana Antidoping (Usada), que empreendeu a profunda investigação que revelou o esquema de doping de Armstrong e de sua então equipe, a US Postal, já havia pedido a instauração de uma "comissão da verdade" e cumprimentou a UCI pela iniciativa, não sem antes cutucar a entidade que rege o ciclismo mundial. "Apesar de ter se mostrado contra a investigação relativa à equipe US Postal, a Usada se alegra em ver que a UCI voltou atrás e aceitou a decisão", informou a agência americana em comunicado.

Mas Travis Tygart, presidente da Usada, diz que o ciclismo está longe da total confiabilidade. "Existem muitos mais detalhes sobre o doping que estão escondidos. O código de silêncio ainda não se rompeu totalmente."