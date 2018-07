União Ciclística pede retirada da licença da equipe Astana

A União Ciclística Internacional (UCI) anunciou nesta sexta-feira que pediu a retirada da licença da equipe Astana, que é liderada pelo atual campeão da Volta da França, o italiano Vincenzo Nibali. A solicitação foi realizada após o resultado de uma auditoria realizada sobre a equipe casaque.

Se o pedido da entidade for confirmado, a equipe não poderá participar das principais competições ciclísticas do mundo, incluindo a própria Volta a França. A decisão será tomada pela Comissão de Licenças da UCI.

A Astana foi a primeira equipe se submeteu a uma auditoria do Instituto de Ciência do Esporte em Lausanne, na Suíça, encarregado de supervisionar a responsabilidade do time nos últimos casos de doping, além de observar o cumprimento dessas condições, incluindo a preparação dos ciclistas.

Depois disso, a UCI decidiu pedir a suspensão da licença da Astana. "Após um exame minucioso da investigação, a UCI está convencida de que seu conteúdo justifica o ato de levar o caso à Comissão de Licenças e pedir que a licença da Astana seja retirada", afirmou a UCI em comunicado oficial.

Além disso, a UCI também tomou a sua decisão utilizando o "Caso Pádua", investigação da Justiça italiana sobre o médico Michele Ferrari, banido por toda a vida por ajudar Lance Armstrong em seu esquema de uso de substâncias proibidas, e com quem membros da Astana teriam se relacionado.