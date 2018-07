União improvável

Já desconfiava da tendência de olharem apenas para o próprio umbigo. Vem desde que ex-presidente do Corinthians conseguiu implodir o Clube dos 13 e prestar serviço inestimável para a CBF, num momento em que o poder dela esteve ameaçado. Dali em diante, as negociações com televisão ocorreram individualmente - quem pôde mais, chorou menos.

Pois essa impressão foi reforçada depois de entrevista de Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo, ao "Bola da Vez". No programa, logo de cara, listou diferenças que encontrou no mundo do futebol no período entre sua primeira passagem como mandachuva tricolor, na década de 80, e no retorno ao poder, no início deste ano.

Uma das alterações, segundo Aidar, foi o distanciamento entre os clubes. Ele notou que não há espaço para grandes decisões em conjunto, como aquela que deu origem ao Clube dos 13 em 1987. Agora, admite, as agremiações são atreladas à visão política da CBF e sobretudo aos interesses da televisão.

Na base da dependência está o dinheiro, claro. Como a maioria anda com as calças nas mãos, recebem verbas com muita antecipação e comprometem orçamentos e autonomia. Por isso, antes de ouvirem qualquer sugestão de romper o círculo, escutam o som da caixa registradora, olham para seus balanços e lutam por sobrevivência.

Más gestões seguidas, endividamento, parca inteligência tolheram o livre-arbítrio dos clubes. Estes só se unem - e com ressalvas - se surge alguma proposta de fora que possa abrir espaço para participação de atletas. Aí, e só então, detectam ameaça. Mas não percebem o quanto estão amordaçados e distantes de profissionalismo real. Melhor para os donos da bola, de fato.

Clássico alvinegro. O Santos faz figuração no que resta da temporada - caiu fora na Copa do Brasil e está longe do bloco principal no Brasileiro. O Corinthians briga só por vaga na Libertadores. Mesmo assim, não parece doideira esperar partida movimentada no começo da noite no Itaquerão. No mínimo, pela rivalidade e pelo amor-próprio das duas equipes. Acha pouco? Pois acho motivo mais do que suficiente.

Paliativo. Até que enfim onda de sensibilidade e coragem atingiu dirigentes e autoridades mineiras. Cartolas de Atlético-MG e Cruzeiro definiram que os dois jogos pelas finais da Copa do Brasil terão torcidas visitantes. Em cada um dos clássicos, o mandante ficará com 90% dos ingressos e o restante vai para os rivais. Perceberam a decepção provocada pela opção anterior de optar por torcida única e trataram de encontrar solução conciliadora. O ideal seria dividir o espaço, de maneira livre. Mas já é alguma coisa; assim ao menos uma vez a intolerância não vencerá totalmente.

Senna, sempre. O inglês Lewis Hamilton é campeão de F-1, está na corrida por outro título; enfim, nome importante na categoria e mais um dos fãs que Airton Senna cativou pelo mundo. O piloto da Mercedes teve tempo, em nova passagem por São Paulo, para reafirmar a admiração que tem pelo tricampeão morto em 1994. Hamilton se emocionou ao recordar que, na infância, se imaginava ser como o mestre. "Mas ele sempre pertenceu a outra esfera...".

Senna se foi no auge da carreira, na juventude, e se transformou em lenda do esporte. Não me surpreenderia que alguém o considerasse "velho e um poeta com a boca fechada", se estivesse vivo e a circular pelos autódromos. Exagero? Maltratamos nossos ídolos, se duram muito. O sucesso por aqui incomoda.