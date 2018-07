Único grande vivo na Copa da Inglaterra, Manchester pega Everton se avançar

No fim de semana, Chelsea e Arsenal foram eliminados por Everton e Watford, respectivamente. Só o Manchester United, dentre os grandes, não caiu. Ficou apenas no empate em 1 a 1 com o West Ham em pleno Old Trafford, o que, pelo regulamento do torneio, obriga a realização da partida de volta, chamada lá de "replay".

Como tradicionalmente acontece, as semifinais da Copa da Inglaterra são disputadas no lendário estádio de Wembley, em Londres. De um lado, Manchester United ou West Ham pegam o Everton. Do outro, jogam as surpresas Watford e Crystal Palace, respectivamente 14.º e 15.º colocados do Campeonato Inglês. Os jogos estão previstos para o fim de semana dos dias 23 e 24 de abril.

A Copa da Inglaterra é a grande oportunidade de o Manchester United conquistar um título pela primeira vez desde a aposentadoria de Alex Ferguson, há quase três anos. Na atual temporada, o Manchester City levou a Copa da Liga em uma final contra o Liverpool, enquanto Leicester City (líder) e Tottenham (em segundo) disputam o título do Campeonato Inglês. O Everton, 12.º neste torneio, chegou à semifinal das duas Copas.