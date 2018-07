Único jornalista sobrevivente da tragédia da Chape lança livro com mensagens de otimismo

O jornalista Rafael Henzel, sobrevivente do acidente aéreo que deixou 71 mortos, entre jogadores e comissão técnica da Chapecoense, em novembro do ano passado, lança em junho um livro com reflexões sobre gratidão e otimismo.

Em "Viva como se estivesse de partida", o jornalista recorda os momentos que antecederam o acidente e faz uma exaltação da vida a partir de relatos de seu resgate e da recuperação após o acidente.

No livro, Henzel diz ter recebido uma segunda chance para viver e afirma ter plena consciência de que sua missão após vivenciar o que muitos consideram um milagre é levar mensagens de amor e gratidão a todos e mostrar que não é preciso vencer a morte para começar de novo.

A publicação da Editoria Principium vai ser lançada no dia 20 de junho, às 19h, na livraria Saraiva do New York City Center, no Rio de Janeiro; e no dia 21, na Saraiva do Shopping Pátio Paulista, em São Paulo. O livro custa R$24,90.