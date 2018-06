Único membro norte-coreano do COI abandona os Jogos de Pyeongchang

O único membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) da Coreia do Norte, Chang Ung, abandonou de maneira antecipada os Jogos de Inverno de Pyeongchang por problemas de saúde neste domingo, 18.

Após uma estadia de duas semanas, Chang deixou esta manhã o condado sul-coreano que acolhe os Jogos, nos quais participou a Coreia do Norte com grande expectativa, e se dirigiu ao aeroporto de Incheon, em Seul, de onde voará para Pyongyang, informou a agência de notícias "Yonhap".

O representante norte-coreano, de 79 anos e que tinha previsto ficar na Coreia do Sul até o encerramento dos Jogos em 25 de fevereiro, contraiu gripe durante sua estadia em Pyeongchang, onde se sofre um inverno especialmente difícil devido às baixas temperaturas e os fortes ventos.

+ Ex-flanelinha, Victor Santos estreia nos Jogos de Inverno como esquiador

Chang, que foi eleito membro do COI em 1996 e espera se aposentar por idade na próxima sessão do organismo programada para outubro em Buenos Aires, chegou à Coreia do Sul no dia 4 de fevereiro.

Durante estes que serão os seus últimos Jogos, o veterano membro do COI e ex-jogador de basquete viu como seu país participou com grande impacto na mídia graças aos acordos fechados em janeiro entre Seul e Pyongyang.

Os atletas das duas Coreias desfilaram juntos sob uma mesma bandeira na cerimônia de inauguração, em 9 de fevereiro, e uma equipe unificada de hóquei feminino compete nestes Jogos da Paz, como foram qualificados devido à aproximação entre ambos os países.