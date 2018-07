Únicos brasileiros no Open de Xiamen de Vôlei de Praia caem no qualifying O Brasil não terá representantes nas chaves principais do Open de Xiamen (China), etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As duas únicas duplas brasileiras que se inscreveram, ambas masculinas, caíram já no qualifying da competição, nesta terça-feira. No feminino o País não mandou representantes.