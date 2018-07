Unilever espanta a zebra no Rio Comandada por Bernardinho, a Unilever espantou a zebra e garantiu a classificação para as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei ao derrotar em casa o Mackenzie/Cia do Terno por 3 sets a 0 (25/15, 25/21 e 25/16). Foi necessário o terceiro jogo na série melhor de três entre as equipes para definir a vaga. O time carioca pega o Vôlei Futuro.