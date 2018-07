Uruguai derrota o Peru e garante lugar na final

ENVIADO ESPECIAL / LA PLATA

O Uruguai está na final da Copa América. Assim como fez na Copa do Mundo da África do Sul, o time do técnico Oscar Tabárez mostrou que o renascimento do futebol em seu país é para valer.

Luis Suárez marcou os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Peru e garantiu o Uruguai como o primeiro finalista da Copa América na Argentina. O centroavante também se tornou o artilheiro da competição, com quatro gols.

A equipe uruguaia assumiu a condição de favorita na primeira semifinal, ontem, no estádio Unico de La Plata, e fez jus a ela.

A classificação para sua primeira decisão desde 1995, quando foi campeã em casa, foi bem a seu novo estilo, que alia a velha garra (representada por Lugano, Arevalo Ríos, Gargano, entre outros) com a técnica apurada (de Muslera, Forlán e Suárez).

Para enfrentar o Peru, mudou seu jeito de jogar. Foi o time do técnico Oscar Tabárez quem tomou a iniciativa de buscar o ataque. A marcação uruguaia, ao contrário do que ocorrera contra a Argentina nas quartas de final, começava no ataque, forçando o erro dos peruanos.

Luis Suárez, o mais avançado jogador da Celeste, pressionava até a reposição de bola do goleiro Fernández. A estratégia deu algum resultado, mas apenas nos primeiros minutos.

O restante do primeiro tempo foi uma repetição de um mesmo roteiro: O Uruguai vivia das cobranças de falta de Forlán para a área, na esperança de que Lugano ou Coates acertassem uma cabeçada. O Peru só se defendia e, esporadicamente, arriscava um chute de longe.

No segundo tempo o jogo caminhava na mesma batida, mas tudo mudou quando a dupla de talentos uruguaios apareceu. Forlán chutou de fora da área, Fernández rebateu e a bola sobrou para Suárez fazer o gol, aos 7.

A partir daí, a seleção peruana teve que partir para o ataque. Foi quando o jogo ficou todo para o Uruguai, que não desperdiçou e matou a classificação em seguida. Suárez se aproveitou de uma bobeira da zaga peruana e saiu sozinho na frente do goleiro. Ele driblou Fernández e fez 2 a 0 aos 12 minutos. Depois, só esperou o tempo passar - não sem levar alguns sustos.

Mas após tantos anos longe de decisões e de ter que eliminar a dona da casa para chegar até lá, essa deve ter sido a parte fácil.