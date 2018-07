Uruguai e Argentina entram em 'férias' mais tranquilos

O Uruguai é o líder, a Venezuela surpreende e a Argentina respira aliviada. Após a rodada de anteontem, as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2014 dão uma pausa e só voltam a ser disputadas em junho do ano que vem.

Após dois tropeços, a Argentina conseguiu igualar os sete pontos do Uruguai, que continua invicto e com uma partida a menos - realizou três contra quatro da maioria dos adversários. O triunfo por 2 a 1 sobre a Colômbia, fora de casa, deixou os hermanos mais tranquilos.

Autor do gol de empate (a vitória veio de virada), Lionel Messi comemorou muito os três pontos. Afinal, sua seleção já começava a ser contestada no torneio. "Foi importantíssimo ganhar. Sabíamos que depois de jogar contra a Bolívia (empate por 1 a 1, em Buenos Aires) deixamos uma má imagem. Soubemos controlar o jogo e jogamos como temos de jogar sempre", declarou o craque do Barcelona. "Às vezes não se pode ter um futebol vistoso e temos de sofrer e para se adaptar a cada partida. Buscávamos a reação e o grupo respondeu espetacularmente."

Apesar do triunfo, Messi sabe que é preciso melhorar ainda mais para não passar por dificuldades em busca da vaga no Mundial do Brasil. "Temos de estar fortes, de mudar depois de uma vitória como essa e seguir dessa maneira nas Eliminatórias, que não são fáceis", disse o atleta.

Por ter rompido os ligamentos do joelho esquerdo, o zagueiro Burdisso para por seis meses.

Colômbia se complica. A derrota em casa deixou o técnico Leonel Alvarez em situação complicada - a Colômbia está na 6.ª colocação, com 4 pontos.

Já a Venezuela pulou para a 3.ª posição, com 7 pontos, ao bater a lanterna Bolívia por 1 a 0, com o apoio de sua torcida. O gol veio aos 24 do primeiro tempo, com o zagueiro Oswaldo Vizcarrondo.

Também na terça-feira, o Chile deu uma espantada na crise ao derrotar o Paraguai por 2 a 0, em Santiago, gols de Contreras e Matias Campos. Os chilenos vinham de um momento conturbado, com a goleada que haviam sofrido do Uruguai por 4 a 0 e com cinco jogadores afastados por indisciplina.

No outro jogo da 4.ª rodada, o Equador bateu o Peru por 2 a 0. As próximas partidas das Eliminatórias estão marcadas para 2 de junho de 2012.