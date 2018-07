Uruguai faz mistério e pode ter mudanças contra Nigéria

SALVADOR - Depois da derrota para a Espanha na estreia da Copa das Confederações, por 2 a 1, no último domingo, o Uruguai pode aparecer com mudanças para enfrentar a Nigéria quinta-feira, em Salvador. Nesta segunda-feira, o técnico Oscar Tabárez comandou um treino leve no Recife antes da viagem para a capital baiana, e fez mistério.

Os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo, mas a comissão técnica estaria pensando em duas alterações em relação ao time que enfrentou os espanhóis. Conhecidos dos torcedores brasileiros, Lodeiro, do Botafogo, e Forlán, do Inter, seriam os candidatos à titularidade. Gastón Ramírez deve ser barrado.

No desembarque na capital baiana, a delegação uruguaia enfrentou problemas por conta da greve do Sindicato dos Empregados em Comércio Hoteleiro e Similares da Cidade do Salvador (Sindhotéis), mas chegou ao seu hotel sem maiores problemas. Por causa dos problemas que enfrentou para arrumar um local para treinar na semana passada, o Uruguai estuda a possibilidade de voltar ao Recife apenas no sábado, véspera da partida contra o Taiti, na Arena Pernambuco.