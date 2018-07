Uruguai leva goleada da Bolívia e se complica

Na altitude de 3,6 mil metros a seleção da casa não deu chance aos visitantes e abriu o placar logo aos 6 minutos, com Saucedo. Ainda no primeiro tempo Mojica ampliou de falta e desnorteou de vez o Uruguai, que pouco ameaçou. Depois do intervalo, Saucedo marcou mais dois. Suárez fez o gol de honra no fim.

A derrota deixa a equipe com a pior defesa e 12 pontos marcados. A Venezuela que empatou ontem em casa por 1 a 1 com o Equador, também tem 12, mas leva vantagem dos uruguaios no saldo de gols.

Em outro jogo da rodada, o Paraguai fez 1 a 0 no Peru, em Assunção, com gol de Aguilar. Mesmo assim segue na última colocação das Eliminatórias.

Os quatro primeiros garantem vaga na Copa e o quinto lugar vai jogar uma repescagem com o quinto colocado da Ásia.