Uruguai mira goleada sobre o Taiti para avançar O Uruguai está com a classificação para as semifinais da Copa das Confederações bem encaminhada sem ter ainda feito uma atuação convincente no torneio. Na estreia diante da Espanha, foi amplamente dominado pelo adversário e depois, contra a Nigéria, apesar da vitória, teve desempenho irregular. Neste domingo, às 16 horas, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife), no entanto, chegou a hora de ir à forra.