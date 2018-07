Uruguai se arma para a semifinal

Enquanto a torcida segue comemorando a classificação histórica para as semifinais, o técnico do Uruguai, Oscar Tabárez, vai pensando nos substitutos dos desfalques para o jogo contra o Peru, amanhã, em La Plata.

Ele não poderá contar com o volante Perez, expulso na vitória por 5 a 4 nos pênaltis contra a Argentina, nem com o zagueiro Victorino, que se contundiu e foi substituído por Scotti ainda no primeiro tempo da partida disputa no sábado à noite, que terminou empatada por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

A boa notícia para o treinador é a volta do zagueiro Coates, que cumpriu suspensão contra a Argentina. Tabárez também está torcendo pela recuperação do atacante Cavani, contundido.

Na seleção peruana, o técnico Sergio Markarián já pode contar com o zagueiro Acasiete, que já está recuperado de um problema muscular.