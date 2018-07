Uruguai treina no Barradão antes de duelo com Nigéria

SALVADOR - A chuva deu uma trégua e o Uruguai conseguiu fazer um treinamento em Salvador, no Estádio do Barradão. Depois de passar dificuldades em Recife, por causa do acesso complicado ao centro de treinamento do Sport, e ter feito poucas atividades antes de enfrentar a Espanha, agora a equipe uruguaia voltou aos eixos para a partida de quinta-feira contra a Nigéria, na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Grupo B da Copa das Confederações.

Antes da atividade desta terça, alguns jogadores aproveitaram para conhecer a praia do Catussaba e alguns até encararam o banho de mar. Depois, por volta das 15h30, os jogadores do Uruguai foram para o Barradão e apenas uma parte do treinamento foi aberta para a imprensa. Depois, o técnico Óscar Tabárez optou por esconder a atividade e ainda não confirmou se realmente vai colocar Diego Forlán e Lodeiro no time titular.

A situação do Uruguai é complicada porque, como a Nigéria venceu o primeiro jogo e os sul-americanos foram derrotados pela Espanha, um novo resultado negativo afastará o time de qualquer possibilidade de classificação para as semifinais da Copa das Confederações - levando-se em conta que a Espanha vai superar o fraco Taiti.