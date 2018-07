Uruguaio é reeleito e segue à frente da natação até 2017

Maglione, que é membro do Comitê Olímpico Internacional desde 1996, vai assumir o seu segundo mandato à frente da Fina. Vice-presidente do argeliano Mustapha Larfaoui entre 1988 e 1992 e tesoureiro honorário da entidade a partir de então, ele assumiu a presidência em 2009, após 21 anos de Larfaoui no comando.

O uruguaio, assim, vai seguir com função tripla até pelo menos os Jogos Olímpicos do Rio/2016. Isso porque, além do cargo no COI e da presidência da Fina (agora até 2017), ele também chefia o Comitê Olímpico do Uruguai. Neste cargo desde 1987, tem mandato válido até 2016.

Entre as mudanças implantadas por Maglione à frente da Fina estão a inclusão da prova por equipes na maratona aquática no Mundial de Esportes Aquáticos e também a entrada do salto em altura (saltos ornamentais de locais com mais de 20m de altura em relação à água) no programa da competição. A ideia da Fina também é incluir as provas de 50m nos estilos peito, costas e borboleta nos Jogos Olímpicos a partir de 2016.