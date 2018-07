Uruguaio vence segunda etapa da Volta Ciclística de SP

"O trecho foi muito rápido e conseguimos trabalhar na frente quase o tempo todo. A equipe fez um trabalho perfeito e me sinto preparado para definir qualquer tipo de etapa", comemorou Hector Figueiras, ciclista que já venceu seis etapas na história da Volta Ciclística de São Paulo, que está em sua sétima edição.

Enquanto isso, Edgardo Simon conseguiu o quarto lugar na segunda etapa e manteve a liderança na classificação geral. O destaque negativo do dia foi para a equipe do Peru, que acabou sendo desclassificada da competição por ter perdido a largada neste domingo - houve confusão por causa do começo do horário de verão.

Nesta segunda-feira, acontece a terceira etapa da Volta Ciclística de São Paulo, competição cujo final será apenas no próximo domingo. Dessa vez, os participantes irão percorrer um trecho de 178 quilômetros entre as cidades de Bauru e São Carlos, no interior paulista.