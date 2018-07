Usain Bolt confirma participação nos 200m na etapa de Lausanne

Ainda buscando a melhor forma física, o jamaicano Usain Bolt confirmou a participação em sua segunda etapa da Liga Diamante na temporada. Depois de anunciar que correrá em Paris, o recordista mundial dos 100m e dos 200m foi confirmado nos 200m do evento que acontecerá em Lausanne, no dia 9 julho.

Bolt ainda tenta voltar à melhor forma depois de uma lesão no pé que o afastou de boa parte da temporada em 2014. Foram poucas provas no ano passado e em 2015 ele só retornou no fim do mês passado, quando participou de uma prova na Jamaica e se mostrou ainda longe do desempenho ideal.

Com o anúncio de que disputará a etapa da Diamond League, Bolt participará dos 200m em Lausanne pela quarta vez na carreira. Ele detém o recorde da prova, com a marca de 19s58 alcançada em 2012. A expectativa é que ele mostre um desempenho mais próximo do esperado, já que entre os dias 22 e 30 de agosto será disputado o Mundial de Pequim.