Usain Bolt confirma que correrá os 100m em Ostrava

Bolt, também recordista nos 200 metros, já havia anunciado sua participação em Ostrava, mas só confirmou nesta segunda que correrá os 100 metros. Em 2010, ele disputou os 300 metros. Desta vez, o velocista optou pela prova mais tradicional do atletismo, após conversar com seu treinador.

O jamaicano correrá pela quinta vez em Ostrava, que entrou neste ano no circuito World Challenge Series da Iaaf. Em 2009, ele venceu a prova dos 100 metros com o tempo de 9s77. "Espero que o vento e as condições climáticas estejam favoráveis neste ano", afirmou o corredor, em nota.

Antes de competir em Ostrava, Bolt disputará a etapa de Roma da Diamond League, no dia 26 deste mês. Na sequência, ele vai competir em Oslo (Noruega), no dia 9 de junho, em Paris, em 8 de julho, e Mônaco, no dia 22 de julho.