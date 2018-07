Usain Bolt confirma que participará da etapa de Paris da Liga Diamante

Ainda em busca da recuperação de sua melhor forma física, o jamaicano Usain Bolt anunciou nesta quarta-feira mais um compromisso em seu calendário para a temporada 2015. O velocista confirmou que disputará os 100 m da etapa de Paris da Liga Diamante, que acontecerá no dia 4 de julho.

Os organizadores da Liga Diamante revelaram que Bolt correrá no Stade de France pela quinta vez na carreira, mas somente pela primeira vez nos 100 m desde 2010. O jamaicano é o detentor do recorde da prova na etapa de Paris, a oitava da competição, com o tempo de 9s79.

Seis vezes campeão olímpico e recordista mundial dos 100 m e 200 m, Bolt teve uma temporada para ser esquecida em 2014. Por conta de uma lesão no pé, o velocista disputou poucas provas no ano passado, sendo que a última aconteceu em agosto, em Varsóvia, na Polônia.

Justamente por conta de um problema no pé, ele precisou desistir da etapa de Paris da Liga Diamante em 2104. Sua volta às pistas, aliás, está marcada justamente para este fim de semana, quando ele participará de um campeonato em Kingston, na Jamaica. Será sua primeira prova em cerca de seis meses.