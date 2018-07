Usain Bolt correrá na etapa de Roma da Diamond League

ROMA - O jamaicano Usain Bolt correrá os 100 metros na Etapa de Roma da Diamond League, que acontecerá no próximo dia 31 de maio. Sua presença foi confirmada pelos organizadores do evento, nesta quinta-feira. A intenção do velocista, recordista mundial dos 100 e 200 metros, é se preparar para a disputa da Olimpíada de Londres, que começará no dia 27 de julho.

"Estou treinando forte, a pré-temporada tem sido boa. Tudo está acontecendo de acordo com os planos. O objetivo é defender meus títulos olímpicos em Londres", afirmou Bolt, através de um comunicado lido pelos organizadores. "A prova em Roma será um bom teste e me dirá o que eu preciso fazer para a Olimpíada", completou o atleta, ouro nos 100 e 200 metros, além do revezamento 4x100, nos Jogos de Pequim, em 2008.

Com a confirmação de sua participação no evento em Roma, Bolt defenderá o título dos 100 metros conquistado no ano passado. A etapa italiana será a terceira da Diamond League nesta temporada, mas a primeira realizada na Europa. Antes dela, acontecerão as etapas de Doha, no Catar, no dia 11 de maio, e de Xangai, no dia 19 do mesmo mês. O jamaicano ainda revelou que correrá dos 100 metros na etapa de Oslo, no dia 7 de junho.