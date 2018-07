Usain Bolt diz que correrá em maio no Meeting de Ostrava e anuncia documentário Usain Bolt confirmou oficialmente, nesta quarta-feira, que irá participar do Meeting de Ostrava, no dia 26 de maio, na República Checa. Organizadores do evento informaram que o velocista jamaicano disputará a prova dos 200 metros da competição, assim como disseram que essa a única aparição do homem mais rápido do mundo em um meeting europeu nesta primeira parte da temporada.