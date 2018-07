Usain Bolt diz que tentará dar espetáculo na China Após dominar a prova dos 100 metros rasos nesta semana, no Meeting de Daegu, na Coreia do Sul, Usain Bolt quer repetir o feito, mas agora nos 200 metros na segunda etapa da Liga Diamante, que será realizada em Shangai, na China, neste fim de semana. O atleta jamaicano, que fez sua estreia na temporada na última quarta-feira, é o atual recordista mundial da prova com a marca de 19s19.