Usain Bolt encara mais um desafio: correr os 300 m

A prova dos 300 m não aparece na lista oficial de nenhum campeonato, seja regional ou mundial. Mas, mesmo quando disputada como exibição, ganha ares de evento único se Usain Bolt aparece entre os competidores. Hoje, no Meeting de Ostrava, o jamaicano vai disputar a distância pouco usual. "É realmente divertido participar de provas diferentes de vez em quando. Gosto de fazer coisas novas."

Mesmo não sendo uma disputa oficial, os 300 m têm um recorde mundial - em 2000, o americano Michael Johnson correu a distância em 30s85. Bolt, que já tem os recordes dos 100 m (9s58) e dos 200 m (19s19), também quer ser o mais rápido do mundo nesta prova.

"Corri muitas vezes os 300 m, mas a maioria em treinos. Agora, quero apenas correr rápido. Nunca sei exatamente do que sou capaz", afirmou o jamaicano, que disse encerrar a distância, normalmente, em 31s.

Outra expectativa curiosa do Meeting checo é a quebra do recorde mundial das 100 jardas (91,4 m). A medição ocorrerá tanto na prova masculina quanto na feminina dos 100 m. O jamaicano Asafa Powell é o favorito para baixar os 9s21. O recorde é de 1967. A compatriota Shelly-Ann Fraser pode ser a 1.ª mulher a correr a distância em menos de 11s.

Boa lembrança. Dayron Robles volta à pista em que se tornou recordista mundial dos 110 m com barreiras em 2008. O velocista, porém, viu-se no meio de uma polêmica ontem. Seu técnico, Santiago Antúnez, afirmou que Robles foi retirado da etapa de Xangai da Liga Diamante, disputada no último domingo, para não fazer sombra para o ídolo Liu Xiang, ex-recordista mundial. O chinês, contudo, foi mal na prova. Voltando de lesão, terminou apenas em terceiro.