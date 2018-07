Usain Bolt está de olho na abertura da temporada em fevereiro

SALVO, CAROLINA DO NORTE - O mundo não vai precisar esperar muito para vislumbrar a forma do tricampeão Usain Bolt em sua tão aguardada temporada de 2012.

Saudável e em um novo programa de nutrição, Bolt planeja defender seus títulos nos 100 e 200 metros nos Jogos de Londres com corridas de ajuste na Jamaica mês que vem, disse o homem mais rápido do mundo à Reuters.

"Eu sempre corro quartos" (400 segundos) antes da temporada e começo em fevereiro," disse Bolt em entrevista por telefone em Kingston, organizada pelo patrocinador Gatorade. "Acho que vou correr pelo menos duas nesta temporada."

Uma contusão retardou o início da temporada de Bolt em 2011 para maio, mas ele já fez testes e no final de janeiro ou fevereiro já retoma os treinamentos.

"O ano passado foi difícil," disse Bolt. "Eu comecei a temporada um pouco machucado. Eu tive que mudar um monte de coisas."

Mas apesar de uma largada queimada que lhe custou a chance de defender o título mundial dos 100 metros rasos, o recordista mundial disse agradecer pela maneira como o seu ano terminou.

"Um monte de pessoas pode falar, mas elas não sabem o que eu enfrentei," disse o atleta do ano segundo a Associação Internacional das Federações de Atletismo.

"Eu voltei no campeonato mundial e conquistei uma medalha, eu corri um tempo rápido e não fui batido," disse o esguio jamaicano que defendeu com sucesso o título nos 200 metros e levou a Jamaica ao recorde mundial no revezamento 4 x 100.

O primeiro teste e o encontrar com seu parceiro de treinos e campeão mundial dos 100 metros, Yohan Blake, não foi determinado, disse Bolt.

"Definitivamente vou abrir a temporada na Jamaica," disse ele. "Caso contrário, não sei o que vou fazer na próxima temporada."

Qualquer corrida contra Blake, o velocista que não só conquistou o título mundial dos 100 metros mas também fez o segundo melhor tempo da história dos 200 metros na última temporada, será um deleite para o espectador.

Mas Bolt, ao menos publicamente, tentou não atribuir nenhum significado especial a um potencial encontro.

"Para mim, é tudo a mesma coisa com todos," disse Bolt, 25 anos e três mais velho que Blake. "Não vai mudar nada para mim."

Bolt nunca perdeu para Blake.

PROPAGANDA - Fã do futebol do Manchester United, Bolt estará numa campanha do futebol americano nesta segunda-feira, promovida pela Gatorade e chamada "Win From Within."

O comercial, que irá ao ar durante os jogos de Rose e Fiesta, tem a participação do jogador de basquete Dwyane Wade, da tenista Serena Williams, do nadador Ryan Lochte e do futebolista Abby Wambach.

Bolt passou mais de cinco horas no set para gravar o comercial e fez uma rápida descoberta.

"(Correr) 100 metros é muito mais fácil," ele disse. "Muito, mas muito mais fácil."