Usain Bolt nega ter criticado os Jogos da Comunidade Britânica

O astro Usain Bolt negou nesta quarta-feira que tenha criticado os Jogos da Commonwealth, que estão sendo realizados em Glasgow, na Escócia, e atacou o jornal londrino The Times, após o diário publicar que o jamaicano utilizou um palavrão para descrever a sua experiência até agora na competição.

De acordo com o diário, Bolt conversou com um jornalista do The Times quando deixou a vila dos atletas em Glasgow na última terça-feira e teria dito que "não estava se divertindo" na competição, classificando os Jogos da Commonwealth como "um pouco de m...".

Irritado com a publicação, Bolt utilizou o seu perfil no Twitter - rede de microblogs na internet - para negar as críticas ao evento. "Eu estou cansado dessa falta de noção. Jornalistas, por favor, não criem mentiras para conseguir manchetes", escreveu o astro.

A manifestação de Bolt agradou ao chefe-executivo da Federação dos Jogos da Commonwealth. "Estamos muito satisfeitos com a forma como ele respondeu", afirmou o dirigente.

Bolt nunca participou anteriormente dos Jogos da Commonwealth e competirá em Glasgow pela equipe de revezamento 4x100 metros da Jamaica. O velocista participará das eliminatórias na próxima sexta-feira e de uma eventual final no sábado.

Ainda sem ter estreado nesta temporada por causa de uma lesão no pé, Bolt tem permanecido na vila dos atletas em Glasgow e acompanhado algumas competições. Na última terça-feira, ele se encontrou com o príncipe William, sua esposa Kate e o também príncipe Harry.