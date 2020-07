Usain Bolt publica primeira foto da filha chamada Olympia Lightning

Considerado uma das lendas do atletismo, o jamaicano Usain Bolt tornou-se pai pela primeira vez em maio e resolveu compartilhar fotos da filha em sua conta nas redes sociais nesta terça-feira. Além das imagens, ele revelou o nome da criança: Olympia Lightning.

A publicação de Bolt contou com uma homenagem para sua namorada Kasi Bennett. "Quero desejar um feliz aniversário a minha namorada Kasi para você saber que estou feliz e que posso passar seu dia especial com você. Não quero nada além de felicidade para você e continuarei fazendo o meu melhor para manter um sorriso em seu rosto. Agora começamos um novo capítulo junto com nossa filha Olympia Lightning Bolt. Estou ansioso pelo que o futuro trará para nós, mas tenha certeza de que serei a rocha para esta família. Eu te amo e feliz aniversário de 21 anos", publicou.

O anuncio sobre a gravidez de Kasi foi feito pelo próprio jamaicano durante a transmissão do Super Bowl, em fevereiro. "Vai ser difícil para a criança. Se quiser ser velocista, estou bem com isso, mas inicialmente eu vou falar: 'Não faça isso'. Porque eu sei a pressão que vai vir com isso. Estou empolgado, mas estou nervoso", disse. Desde então, o astro mantinha discrição.

Bolt é o é o atual tricampeão olímpico dos 100 e 200 metros, além de ser o mais rápido da história nessas duas categorias. Sua aposentadoria foi anunciada há quase três anos, após o Mundial de 2017, em Londres.