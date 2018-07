Usain Bolt vai competir novamente no Meeting de Ostrava

OSTRAVA - O jamaicano Usain Bolt vai participar mais uma vez do Meeting de Ostrava, que neste ano está marcado para o dia 17 de junho. Nesta terça-feira, os organizadores da competição confirmaram a presença do astro na República Tcheca, mas explicaram que ele não decidiu se vai correr a prova dos 100 metros ou a dos 200 metros.

Anteriormente, Bolt declarou que a sua meta para este ano será quebrar seu próprio recorde mundial dos 200 metros, com 19s19, estabelecido em 2009, na disputa do Mundial de Atletismo, em Berlim. "Ostrava é uma pista rápida quando o tempo está bom. Estou ansioso pelo bom tempo e por uma boa performance em 2014", disse.

Dono de seis medalhas de ouro olímpicas, Bolt vai participar pela sétima vez do Meeting de Ostrava, que faz parte da série IAAF World Challenge. No ano passado, após confirmar presença na prova do revezamento 4x100 metros, o jamaicano acabou desistindo da disputa dias antes da competição. Assim, a sua última participação na Noruega foi em 2012, quando venceu a prova dos 100 metros em 10s04.