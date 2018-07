Usain Bolt vai participar do revezamento 4x100m em Ostrava, em junho

PRAGA - Os organizadores do Meeting de Ostrava, na República Checa, anunciaram nesta quinta-feira que Usain Bolt vai participar da prova do revezamento 4x100 metros do evento. Esta será a sétima vez que o jamaicano, dono de seis medalhas de ouro olímpicas, vai competir na cidade checa. O meeting será realizado no dia 27 de junho.

O também jamaicano Yohan Blake, campeão mundial dos 100 metros em 2011, vai participar da equipe de Bolt no revezamento 4x100 metros - os outros dois competidores não ainda não tiveram seu nomes revelados. Blake é apontado como principal oponente para o Mundial de Atletismo, que será realizado entre os dias 10 e 18 de agosto em Moscou.

"Eu estou ansioso para correr o 4x100 metros em Ostrava neste ano", disse Bolt. "O meeting é apenas alguns dias após o Campeonato Jamaicano e o revezamento se encaixa muito bem ao meu programa de competições", completou.

Antes da competição em Ostrava, Bolt já havia confirmado presença em outro evento na Europa. O jamaicano vai participar da etapa de Oslo, na Noruega, da Diamond League, marcada para o dia 13 de junho, quando competirá nos 200 metros.

Bolt ganhou a prova dos 100 metros em Ostrava no ano passado com o tempo de 10s04, antes defender o seus títulos dos 100 e 200 metros nos Jogos Olímpicos de Londres, onde também liderou a vitória da equipe jamaicana no revezamento 4x100 metros em 36s84.