Usain Bolt vence fácil os 200 metros da Diamond League na Suécia

ESTOCOLMO - Usain Bolt deu, nesta sexta-feira, mais uma mostra do que pode fazer no Mundial de Daegu, de 27 de agosto a 4 de setembro. O jamaicano confirmou o desempenho 100% no ano ao vencer os 200 metros da etapa de Estocolmo da Diamond League, série de eventos que reúne a nata do atletismo mundial.

Claramente relaxando nos metros finais, Bolt venceu a prova na Suécia com o tempo de 20s03, mesma marca que havia feito no dia 8 de julho, em Paris. A segunda colocação em Estocolmo ficou com Alonso Adward, do Panamá, que completou a prova em 20s47. Marvin Anderson, da Jamaica, cruzou a linha em segundo, mas foi desclassificado depois. Outro jamaicano, Ainsley Waugh herdou a terceira posição.

Bolt, porém, ficou longe dos 19s19 que lhe deram o recorde mundial, há dois anos, no Mundial de Berlim. Sua melhor marca nas três provas que realizou em 2011 foi 19s86, tempo conquistado em Oslo, no mês de junho.

O jamaicano, que também venceu nas três vezes que competiu nos 100 metros neste ano, foi a 12 pontos na Diamond League. Agora ele lidera sozinho a competição, uma vez que o norte-americano Walter Dix, que tem oito pontos e dividia a primeira colocação com o jamaicano, não participou da etapa de Estocolmo.