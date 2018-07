Vadão convoca seleção feminina para enfrentar França

O técnico Vadão anunciou nesta segunda-feira uma nova convocação da seleção brasileira de futebol feminino. Dessa vez, ele vai reunir 20 jogadoras para o amistoso contra a França, marcado para acontecer no dia 26 de novembro, na cidade francesa de Lyon.

No grupo, estão 10 jogadoras que participaram da conquista do título da Copa América, em setembro, no Equador: Luciana, Fabiana, Tamires, Tayla, Mônica, Maurine, Thaisa, Andressinha, Raquel e Darlene. Mas o destaque é mesmo o retorno da superestrela Marta ao time.

Vadão convocou as veteranas Pretinha e Simone Jatobá, que estão de volta à seleção brasileira após mais de quatro anos de ausência. E também chamou duas novatas: a lateral-esquerda Camila Martins e a atacante Amanda vão defender o time principal pela primeira vez.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras - Luciana (Ferroviária) e Bárbara (Kindermann)

Laterais - Fabiana (Centro Olímpico), Tamires (Centro Olímpico) e Camila (Kindermann)

Zagueiras - Tayla (Ferroviária) e Mônica (Ferroviária)

Meio-campistas - Maurine (Ferroviária), Simone Jatobá (Metz/França), Gabi Zanotti (Centro Olímpico), Marta (Rosengard/Suécia), Thaisa (Ferroviária), Erika (Centro Olímpico), Laylla (University of Texas/EUA), Andressinha (Kindermann), Raquel (Ferroviária), Beatriz Zaneratto (Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul) e Pretinha (Goyang Daeko/Coreia do Sul)

Atacantes - Darlene (Centro Olímpico) e Amanda (Kubanochka/Rússia)