Vadão diz que torneio português servirá como prévia do Mundial

Desde o fim da Copa América, em setembro do ano passado, a seleção brasileira feminina de futebol se prepara para o Mundial deste ano, no Canadá. No início de março, terá mais um grande teste para a competição, a Copa Algarve, em Portugal. Para o técnico Vadão, uma prévia do que suas comandadas encontrarão pela frente em solo canadense.

"Este torneio será a prévia do que enfrentaremos no Mundial e será um fator importante de comparação para saber em que nível estamos", declarou o treinador, que estará à frente da seleção na sua primeira participação na Copa Algarve.

Em Portugal, o Brasil estará no Grupo A, ao lado de Suécia, Alemanha e China, adversária da estreia no dia 4 de março. No Mundial, que acontecerá de 6 de junho a 5 de julho, a seleção integra o Grupo E, ao lado de Coreia do Sul, Espanha e Costa Rica.

Para a jogadora Rosana, no entanto, o pensamento neste momento tem que ser na Copa Algarve. "A Copa Algarve é uma das competições mais importantes, depois do Mundial e das Olimpíadas. Pela primeira vez estaremos na disputa, junto com as maiores e melhores seleções do mundo, e tenho a certeza de que será uma grande preparação para a Copa do Mundo", comentou.