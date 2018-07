''Vai começar outra Copa'', garante Messi

As duas assistências de Messi na vitória sobre a Costa Rica (3 a 0) resgataram a confiança dos argentinos em sua maior estrela.

As faixas e os gritos de apoio ao camisa 10 em Córdoba deram resultado. "Necessitava desse carinho. E, agora, começa outra Copa", disse o meia, após o jogo.

Em desempenho semelhante ao mostrado pelo Barcelona, porém, "La Pulga" teve 95% de aproveitamento nos passes.

Em entrevista ao diário Olé, Maradona voltou a defendê-lo. "Quero dizer a ele que tenha tranquilidade. Que eu, antes do Mundial de 86, joguei más partidas, era um desastre, era criticado por 80% dos jornalistas."

Uruguai. Nas quartas, os anfitriões terão pela frente um tradicional e disputado duelo com o Uruguai. O time celeste venceu ontem o México por 1 a 0, com gol de Álvaro Pereira, e se classificou como segundo do Grupo C.

A primeira posição ficou com o Chile, que bateu o Peru em Mendoza pelo mesmo placar, com um gol contra de Carrillo.