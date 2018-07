'Vai ser duro para o Bayern também'

Pela fase do Bayern, muita gente aponta o time alemão como favorito no confronto.

Não concordo, acho que cada time tem 50% de chance. O Bayern é muito forte coletivamente, defende e ataca bem, e está sempre disputando títulos, mas tenho certeza de que se pudesse escolher o adversário não escolheria o Barça.Vai ser duro para eles também.

Os adversários estão aprendendo a jogar contra vocês?

Ganhamos muito nos últimos anos, e é natural que todos se preparem melhor para nos enfrentar. O grande time é capaz de improvisar e surpreender, e podemos fazer isso.

O time é "Messidependente"?

É claro que ter o melhor jogador do mundo faz diferença e somos mais fortes com ele, mas não tenho dúvida de que o Messi joga o que joga porque no Barça está cercado de jogadores de alto nível.