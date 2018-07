'Vai ser sofrido, vai ser nos pênaltis', diz Célio Silva

SÃO PAULO - O zagueiro Célio Silva espera um decisão com o Chelsea sofrida, cheia de dificuldades e talvez nos pênaltis.

"Corinthians e Chelsea são dois times iguais. Duas equipes com esquema europeu. Tocam muito a bola e quando perdem a posse dela voltam todos para marcar em seu campo. Jogador que não marca, tá fora! Não há espaço mais para o antigo armador que ficava parado no meio-campo. É por isso que o Danilo, um jogador comum, tem espaço e é titular. Ele arma as jogadas, mas também ajuda bastante na marcação.

Quando joguei no Corinthians, existia mais individualidade. Marcelinho e Viola foram decisivos várias vezes. Também tinha o Souza, que era habilidoso no meio de campo. Eu cobrava bem faltas e fazia gols. Mas o futebol mudou.

Acho o Corinthians um time bastante confiável. Senão não teria levado essa multidão para o outro lado do planeta. Quase todas as suas partidas são iguais. Forte marcação, posse de bola e bom aproveitamento das chances que se apresentam. O time do Tite joga contra o Santos, do Neymar, ou contra uma equipe pequena da mesma forma. Todo jogo fica igual. Não vence ninguém por goleada, mas também é duro de ser derrotado.

Outra característica do Corinthians, desde 1910, é o fato de jogar melhor quando está acuado. Quando sai para atacar, geralmente é surpreendido. O time se dá melhor nos contra-ataques. A decisão do Mundial vai ser equilibrada. O Corinthians não vai poder dar espaço para o Chelsea, como fez contra o Al Alhy.

Tendo uma atuação semelhante a que teve na Libertadores, acho que o Corinthians tem boas chances de ser campeão. Vai ser uma final com poucos gols e muita pressão. O placar será apertado: 1 a 0, 2 a 1 ou mesmo uma decisão por pênaltis. Será uma final típica da história do Corinthians. Com a cara do Corinthians. Vai ser sofrido, mas o Corinthians vai levantar a taça no Japão."