Vaias ao Atlético-MG na vitória sobre o Boa Esporte

Os poucos mais de 4 mil torcedores que compareceram à Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, não pareciam demonstrar muita preocupação com o jogo de estreia do Atlético-MG no Campeonato Mineiro. Mal o time entrou em campo para enfrentar o Boa Esporte, ontem à tarde, começaram as vaias, em protesto sobre a goleada de 6 a 1 sofrida pelo time alvinegro diante do seu maior rival, o Cruzeiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, no ano passado.

Os jogadores procuraram esquecer o lado emocional e se preocuparam com o jogo e acabaram se dando bem, apesar das vaias intermitentes. Ainda no primeiro tempo, o Atlético fez dois gols e o placar de 2 a 0 acabou sendo o resultado final. Os gols foram marcados por André (ex-Santos) e Bernard.

O time de Belo Horizonte sofreu com as vaias da pequena torcida que compareceu à Arena do Jacaré. Elas só foram interrompidas quando saíram os gols, e em algumas jogadas do argentino Escudero, o novo armador da equipe, que aos poucos está sendo reestruturada pelo técnico Cuca.

Ainda inconformados com a goleada sofrida para seu maior adversário - e o resultado ainda por cima livrou o Cruzeiro do rebaixamento -, os torcedores não pouparam protestos contra alguns jogadores, como Richarlyson e Réver. Perdoados só foram os autores dos gols, além do argentino Escudero.

Aparentemente, a torcida atleticana estava pouco ligando para o fato de o time ter largado na frente na classificação geral, com três pontos e saldo de dois gols. É que os outros vencedores da primeira rodada ganharam por diferença mínima: Caldense 1 x 0 Tupi, Uberaba 0 x 1 América de Teófilo Otoni e Guarani 1 x 2 Villa Nova.

Na segunda rodada, no domingo, o Boa Esporte, que fez uma campanha razoável no ano passado na Série B do Brasileiro, receberá, em Varginha, o Democrata, enquanto o Atlético visitará o América, em Teófilo Otoni.