Vaias, e Palmeiras já teme rebaixamento

Faltam apenas três pontos, pelos cálculos de Luiz Felipe Scolari, para o Palmeiras fugir definitivamente do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e começar a planejar com calma uma retomada de rumos para 2012. Mas parece que os jogadores não entenderam o recado do treinador. Ontem, mais uma vez, o time teve uma atuação medíocre e conseguiu perder por 2 a 0 para um dos visitantes mais afáveis da competição, o Coritiba, que só havia vencido dois jogos fora de casa em 16 oportunidades.

Foi a oitava partida do Palmeiras sem vitória, o que acaba com a já abalada paciência do torcedor palmeirense. Ontem a torcida ganhou motivação quando o sistema de som da Arena Barueri anunciou a vitória do América-MG sobre o Corinthians (2 a 1), mas a empolgação não ultrapassou os limites das arquibancadas até o campo. Resultado: vaias merecidas no intervalo e no final da partida.

"A torcida tem razão. Jogamos muito mal e demos muitos espaços. Não tem o que dizer", afirmou o zagueiro Henrique.

Apenas Deola, Henrique e Marcos Assunção foram aplaudidos pela torcida quando foi divulgada a escalação. Uma mostra da pouca qualidade que o time possuía em campo ontem e terá até o fim do Campeonato Brasileiro - Valdivia, que não jogou devido a suspensão, é o único bom acréscimo técnico, embora também não viva grande momento.

É inadmissível que um clube com o tamanho e a história do Palmeiras se torne dependente de um volante. Mas é, basicamente, isso que ocorre.

Enquanto o Coritiba buscava jogadas trabalhadas em velocidade com Davi, Everton Costa e Marcos Aurélio, os palmeirenses esperavam um milagre a partir de algum passe açucarado ou cobrança de falta perfeita de Marcos Assunção.

Venceu o futebol. Porque numa bela jogada, aos 23 minutos do primeiro tempo, Everton Costa fez belíssima jogada, tirou do goleiro e deixou Davi escolher em que lugar da meta estufaria as redes. Escolheu o ângulo.

Gol mais bonito, os visitantes fizeram na segunda etapa. Após belíssima troca de passes, aos 11 minutos, Leonardo apareceu livre à frente de Deola. Não titubeou e marcou.

O Coritiba poderia até ter aumentado o placar se tivesse um pouco mais de carinho nas conclusões. Após a expulsão de João Vitor, o Palmeiras ficou totalmente entregue em campo. Aos 32 minutos, Everton Ribeiro e seu xará fizeram belíssima jogada que deixou a defesa palmeirense atônita. Ribeiro acabou chutando a bola na trave de dentro da pequena área.

O ano está no fim e o Palmeiras vai precisar passar por uma reformulação se quiser voltar a ser vencedor em 2012. Mas precisa de mais três pontos este ano e várias contratações, senão, a próxima temporada também começa a correr perigo.