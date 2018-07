Vaias na estreia de Adilson Batista

Na estreia de Adilson Batista, o São Paulo pagou por erros na zaga e ficou só no empate (2 a 2) com o modesto Atlético-GO. Irritada, a torcida não poupou o time das vaias no Morumbi.

O tropeço interrompeu a série de duas boas vitórias e pode deixar o Tricolor mais longe da ponta - ficará a 9 pontos do Corinthians, caso o líder vença hoje.

"O São Paulo não pode tomar gols assim, fica difícil para um time que quer ser campeão. Faltou marcar melhor", reclamou o zagueiro Rhodolfo.

Adilson garantiu não se incomodou com as vais. "As pessoas me respeitaram, dentro do jogo chamaram o meu nome. O torcedor queria a vitória, mas isso não foi possível", lamentou.

O gol de Rivaldo foi a única alegria da torcida, que brigava com Carpegiani pela presença do meia. O camisa 10 não marcava desde o início de fevereiro, em sua estreia na vitória por 3 a 2 sobre o Linense, pelo Paulista.

Denilson, que fez sua reestreia pelo clube, mostrou dificuldade na readaptação ao futebol brasileiro após cinco temporadas no futebol inglês - estava no Arsenal. Deu apenas passes curtos e saiu aos 22 da etapa final.

Acomodado. O São Paulo impôs ritmo forte nos primeiros minutos e, aos 8, Dagoberto cobrou falta na cabeça de Rhodolfo, que só desviou para marcar.

O gol, porém, diminuiu o ímpeto do time de Adilson, que se acomodou e ficou menos agressivo.

A falta de objetividade tricolor foi punida pouco antes do intervalo, em uma bobeira da zaga. Bida foi lançado pelo meio da defesa, avançou e chutou forte.

Lucas, com atuação apagada em sua volta à equipe, pediu calma. "Foi uma infelicidade. Temos de ter tranquilidade para fazer mais um e buscar a vitória."

Aos 8, Dagoberto avançou pela esquerda e cruzou para Rivaldo, livre, cabecear e marcar.

Aos 23, porém, Rafael Cruz cruzou na segunda trave e Anselmo surgiu por trás dos zagueiros para empatar e esfriar a festa.

Nos outros jogos, Flamengo e Ceará empataram por 1 a 1, América-MG e Figueirense ficaram no 0 a 0 e o Atlético-PR conseguiu sua primeira vitória na competição, sobre o Botafogo: 2 a 1.