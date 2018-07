Valcke aprova o Beira-Rio e prepara balanço das obras

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, deixou ontem o seu jeito sisudo de lado e elogiou a preparação de Porto Alegre para a Copa do Mundo de 2014. Ele disse que a capital gaúcha não causa preocupação à entidade e considerou que as obras de reforma do Beira-Rio estão dentro do cronograma, logo depois de inspecionar o estádio do Internacional. Hoje, no Rio de Janeiro, Valcke se reúne com integrantes do Comitê Organizador Local (COL) e depois faz um balanço da preparação do País.

"Não procuro ver se o peso da cobertura está correto e nem se a dimensão está certa'', advertiu o dirigente, referindo-se aos objetivos da visita a Porto Alegre. "O que importa é a discussão que tivemos com o ministro (Aldo Rebelo, do Esporte), a construtora (Andrade Gutierrez), o prefeito (José Fortunati, de Porto Alegre) e o presidente do clube (Giovanni Luigi). Temos certeza de que o cronograma será cumprido'', afirmou Valcke.

Por ter atrasado o início das obras, o Beira-Rio não foi relacionado para a Copa das Confederações, mas deve ficar pronto até dezembro de 2013 para ser uma das sedes da Copa de 2014. Por enquanto, já foram removidas as antigas marquises do estádio, para a futura colocação de uma cobertura, e reconstruída parte da arquibancada inferior. Cerca de 500 operários trabalham na reforma, que tem custo estimado em R$ 330 milhões.

Questionado novamente sobre a Arena Pernambuco, Valcke não confirmou que o estádio pode ser retirado da Copa das Confederações por atraso das obras. "Ontem (anteontem) eu disse que alguns estádios não estarão prontos e não citei especificamente preocupação com Recife'', esquivou-se, lembrando que uma equipe de técnicos elabora um relatório sobre os estádios de Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro e também da capital pernambucana para subsidiar a decisão que a Fifa e o COL tomarão no início de novembro para confirmar as cidades e preparar o sorteio dos jogos, previsto para dezembro.

A situação da arena que está sendo erguida em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, porém, é bastante delicada.

Embora tenha ressaltado que os estádios da Copa do Mundo terão de ser entregues à Fifa e a seus parceiros comerciais algum tempo antes do evento, Valcke ressalvou que não há a intenção de eliminar o pequeno comércio próximo aos locais dos jogos.

O dirigente da Fifa lembrou que na Copa da África do Sul, em 2010, havia vendedores de comida e pequenos produtos perto dos estádios e previu que isso poderá ocorrer também no Brasil.

Os desentendimentos entre Valcke e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, foram deixados para trás pelos dois, que participaram juntos da inspeção. Diante da pergunta de um jornalista, que queria saber como se deu a reconciliação depois de o secretário-geral da Fifa ter dito, em março deste ano, que o Brasil merecia um "chute no traseiro'' pelo atraso das obras, Rebelo respondeu que "a questão está superada e não há nenhuma razão para reconstituí-la neste momento''.

Reconheceu, no entanto, que "eventos de grande repercussão provocam opiniões diferentes, que os responsáveis pela organização têm o dever de enfrentar e superar''.