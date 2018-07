Valcke assopra e diz que puxão de orelha no Brasil funcionou O secretário-geral da Fifa, Jérome Valcke, prosseguiu ontem com sua tática de bate e assopra no Brasil por conta da Copa de 2014. Desta vez, ele assoprou. Elogiou o fato de o País estar tomando atitudes concretas para realizar as obras necessárias para receber o Mundial. E disse que o alerta dado três semanas atrás serviu para acordar os responsáveis pelos estádios.