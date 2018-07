Valcke ganha superpoderes da Fifa para Mundial

Vetado pelo governo, o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, continua a ser peça-chave na organização da Copa no Brasil. Ontem, foi ele quem pilotou a reunião da Fifa em torno do evento, criticou abertamente a organização e apontou os problemas.

Marco Polo Del Nero, o novo representante do Brasil na Fifa, confirmou que não existe qualquer chance de o francês ser afastado da direção do Mundial. "Ele é o homem da Fifa na Copa", disse Del Nero. O governo brasileiro chegou a anunciar extraoficialmente que havia conseguido retirar Valcke da função de interlocução sobre a Copa e que Joseph Blatter havia acatado.

Ontem, a Fifa tinha outra informação. "Jérôme Valcke compareceu à reunião como a pessoa encarregada da organização da Copa do Mundo na Fifa", disse a entidade em um comunicado

Valcke causou mal-estar ao dizer que o Brasil precisaria de um "chute no traseiro" diante dos problemas com o Mundial. Ontem, ele usou a reunião da Fifa para mais uma vez pedir desculpas públicas pelo comentário que fez há duas semanas.

Apesar do pedido de desculpas, Valcke deixou claro que as preocupações são reais e compartilhou com os demais membros da entidade os problemas. Na Fifa, parte da crise com o Brasil está relacionada com a falta de aeroportos e hotéis nas cidades-sede dos jogos.

A crise não termina nos aspectos físicos da Copa. A Fifa ainda aguarda uma definição sobre as leis de proteção de marcas para poder lançar os slogan da Copa de 2014 e que fará parte de todos os produtos de patrocinadores.

Mas, sem uma proteção devida, a marca ainda não pode ser lançada. A Fifa insiste que a punição na lei nacional sobre marcas precisaria ser endurecida para evitar que o slogan da Copa não acabe sendo usado por centenas de empresas. Perguntado, Marin se recusou a falar do assunto, insinuando que os problemas de fato existem. Segundo a Fifa, o slogan da Copa irá refletir a preocupação com o meio ambiente.

Apesar da crise, os esforços de todos os lados são o de mostrar que uma guerra não vai resolver a situação. Político, o novo presidente da CBF levou ontem a Blatter uma camisa da seleção assinada por todos os jogadores.

Já Del Nero era introduzido à "família Fifa", substituindo a Ricardo Teixeira. O presidente da Federação Paulista foi levado para tirar as medidas para os ternos que a Fifa fará em seu tamanho exato, com o emblema da entidade e que apenas a cúpula da organização pode usar. /J.C.