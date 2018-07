Valcke: saia-justa e cobrança ao Brasil

A apresentação do pôster promocional da Copa de 2014 e o anúncio dos embaixadores do evento ontem, no Rio, foram marcados pelo contraste entre o tom ufanista dos ex-jogadores escolhidos para representar o País e o constrangimento a que foi submetido o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, com perguntas sobre sua participação na candidatura brasileira para sediar o Mundial, pouco antes de ele mesmo integrar o Comitê Executivo da entidade que confirmaria o País como anfitrião, em 2007.

Valcke não viu conflitos éticos entre sua função como consultor da campanha do Brasil, pela qual recebeu US$ 100 mil de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, e o posterior cargo na Fifa. Alegou que não era funcionário da organização quando aceitou o convite. A Fifa, porém, informou que Valcke estava afastado e não desligado da entidade (mais informações nesta página).

"Fez-se uma grande história em cima do nada. Eu deixei a Fifa em 2006 e fui procurado por uma empresa baseada em São Paulo. Perguntaram se eu poderia ajudar", disse o francês. "Ajudei mais com a aparência do que com o conteúdo." E ressalvou: "Pelo jeito nem fui o melhor conselheiro porque esqueci de dizer dos compromissos que precisavam ser assinados pelo governo (brasileiro)''.

Depois do momento de desconforto, Valcke mudou de assunto e admitiu preocupação ao reforçar que estão se aproximando rapidamente os prazos para a entrega dos estádios brasileiros e das obras de infraestrutura. E por enquanto não há qualquer garantia de que tudo será finalizado para a Copa das Confederações, a partir de 15 de junho.

"Estamos confiantes de que todos os estádios serão entregues até abril. Temos um parecer da nossa equipe técnica. Estamos voltando nosso trabalho mais para os arredores dos estádios, para que a infraestrutura também esteja pronta", destacou Valcke, fazendo novo alerta. "A infraestrutura temporária (itens como tendas para voluntários e mídia e grades para colocação de barreiras do lado externo dos estádios, entre outros) é fundamental para a realização da Copa do Mundo."

Embaixadores. Além do lançamento do pôster da Copa - traz uma disputa de bola na qual as pernas dos jogadores desenham o mapa do Brasil, com temas regionais e elementos da fauna e flora brasileiras -, em um hotel da zona sul do Rio, Ronaldo e Bebeto (que já integram o COL), a atacante Marta e os campeões mundiais Zagallo, Carlos Alberto Torres e Amarildo foram anunciados como embaixadores da Copa brasileira. Em seus discursos, exaltaram o orgulho por representar o País. Zagallo não compareceu e fez depoimento emocionado por vídeo.

Ronaldo, que incorporou como ninguém o discurso oficial, não gostou do aspecto crítico das perguntas dirigidas a Valcke e ao presidente do COL, José Maria Marin. E cobrou união para que a Copa seja um sucesso.

"Os estádios são uma realidade, as obras de infraestrutura estão avançando. A Copa das Confederações é a primeira chance de deixar uma grande impressão e mostrar que a Copa do Mundo será uma experiência irrecusável", discursou o ex-jogador. "O sentimento que vejo nas ruas é de felicidade e expectativa para a Copa, muito diferente do tom das perguntas que a gente tem que responder aqui."

O secretário executivo do Ministério do Esporte, Luis Fernandes, aproveitou para condenar os questionamentos sobre atrasos e estouros no orçamento. "Enfrentamos as dificuldades inerentes a um país tão vasto e diverso quanto o Brasil. O problema é que vocês (jornalistas) ainda têm aquela mentalidade de vira-lata, de que vamos fracassar'', disse.

Houve dissonância entre Marin e Valcke quanto à possibilidade de termos estádios vazios e deficitários depois dos grandes eventos. O presidente da CBF e do COL foi mais realista: "Após a partida no Ceará (a reabertura do Castelão, domingo) começamos a analisar um melhor aproveitamento dessas arenas. Vou provocar uma reunião com os clubes interessados, para pelo menos iniciar um estudo".