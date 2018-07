Valcke se impressiona com arena no PR Durante a sua vinda ao Brasil, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, aproveitou para visitar ontem as obras da Arena da Baixada, em Curitiba. Ao lado de Aldo Rebelo, ministro do Esporte, e Ronaldo e Bebeto, membros do COL (Comitê Organizador Local), ele conferiu de perto os trabalhos no estádio paranaense que já está com 52,39% de avanço. "É um estádio fabuloso e espantoso com essa cobertura. É um bom investimento para o futuro ter essa cobertura retrátil. Estou bastante impressionado com o projeto", disse Valcke.