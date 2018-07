Valcke vai continuar como homem forte do Mundial

Jérôme Valcke vai continuar como o responsável pela organização da Copa de 2014, goste ou não o governo brasileiro. Ontem, a Fifa confirmou a manutenção de seu secretário-geral à frente da organização do Mundial. Segundo a entidade, não existem planos para afastá-lo.

O dirigente francês tornou-se persona non grata ao governo brasileiro desde que disse que o País merecia levar um "chute no traseiro'' diante dos atrasos nas obras. Na semana passada, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, fez uma viagem de emergência ao Brasil na esperança de selar a paz com a presidente Dilma Rousseff depois da polêmica criada por Valcke.

"Não há qualquer problema entre o presidente da Fifa e o secretário-geral da Fifa'', esclareceu ontem a entidade, por meio de um comunicado. "Jérôme Valcke é o responsável por todas as atividades como secretário-geral, inclusive pelos preparativos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.''

Ele foi acusado de "racista'', "cafajeste'' e "vagabundo'' por membros do governo e até pelo vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, Mario Pescante. Brasília pediu que Valcke fosse afastado da organização do Mundial. Na visita ao País, Blatter fugiu do assunto ao ser questionado por jornalistas.