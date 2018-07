Valcke vai continuar como homem forte do Mundial

Jérôme Valcke vai continuar como o responsável pela organização da Copa de 2014, goste ou não o governo brasileiro. Ontem, a Fifa confirmou a manutenção de seu secretário-geral à frente da organização do Mundial. Segundo a entidade, não existem planos para afastá-lo.

O dirigente francês tornou-se persona non grata ao governo brasileiro desde que disse que o País merecia levar um "chute no traseiro'' diante dos atrasos nas obras. Na semana passada, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, fez uma viagem de emergência ao Brasil na esperança de selar a paz com a presidente Dilma Rousseff depois da polêmica criada por Valcke.

Ele foi acusado de "racista'', "cafajeste'' e "vagabundo'' por membros do governo e até pelo vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, Mario Pescante. Brasília pediu que Valcke fosse afastado da organização do Mundial. Na visita ao País, Blatter fugiu do assunto ao ser questionado por jornalistas.

Uma fonte do Ministério do Esporte, porém, confirmou que o ministro Aldo Rebelo, em um jantar privado com Blatter, na quinta-feira passada, havia conseguido a garantia do cartola suíço de que Valcke seria deixado na geladeira. Ficaria, ainda, algum tempo sem viajar ao Brasil.

Ontem, menos de quatro dias depois da paz selada entre Dilma e Blatter, a Fifa insinua que seu presidente jamais atendeu ao pedido brasileiro e desmente o afastamento de Valcke. "Não há qualquer problema entre o presidente da Fifa e o secretário-geral da Fifa'', esclareceu ontem a entidade, por meio de um comunicado. "Jérôme Valcke é o responsável por todas as atividades como secretário-geral, inclusive pelos preparativos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.''

Na visão de membros da Fifa, o Brasil estava usando a polêmica como desculpa para justificar um afastamento do grupo ligado a Ricardo Teixeira. Valcke é amigo do ex-presidente da CBF e visto dentro do governo brasileiro como um "homem de Teixeira''.

Na entidade, o recado é simples: Valcke poderá passar algum tempo sem viajar ao Brasil, para permitir que a poeira que levantou baixe. Mas o francês é o comandante da Fifa na preparação da Copa e não há alternativa.