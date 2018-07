Valdivia agradece ao Botafogo, mas fica no Palmeiras

Caio Junior, técnico do Botafogo, já trabalhou com Valdivia no Palmeiras e se tornou amigo do chileno, que mantém um relacionamento estritamente profissional com Luiz Felipe Scolari. Só que o chileno é ídolo da torcida, titular do time e mesmo em um momento delicado - o Palmeiras precisa reverter os 6 a 0 aplicados pelo Coritiba para continuar na Copa do Brasil - pretende ficar.

Valdivia ficou agradecido pelo interesse do clube carioca, mas quer mostrar que valeu a pena o Palmeiras pagar um valor alto para tirá-lo do futebol árabe. "Agradeço ao interesse do Botafogo e do Caio, mas minha intenção é tentar pagar a dívida aqui", afirmou o jogador.

No último post, o meia do Palmeiras agradeceu à torcida botafoguense pelo apoio diante da possibilidade de se transferir para o Rio. "Obrigado pelo carinho que nem sabia que vocês tinham por mim... Mas quero ter uma história bonita aqui dentro do Palmeiras", concluiu o chileno.