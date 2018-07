Valdivia comemora até as faltas sofridas O ano começou melhor do que o esperado para Valdivia. O chileno não marcou gol, mas deu assistências e saiu como um dos melhores em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino. A felicidade do chileno era evidente. Tanto que até as pancadas que levou durante toda a partida foram motivo de "comemoração".