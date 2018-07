Valdivia diz que sono atrapalhou o Palmeiras

Valdivia não tentou contemporizar. O chileno foi simples e direto ao explicar o motivo de o Palmeiras tomar uma virada nos primeiros minutos do segundo tempo depois de o time dominar a etapa inicial: "Entramos com sono e aí passaram por cima."

O meia foi bastante crítico com a atuação do time no começo do segundo tempo, o que para ele foi o que definiu o resultado do clássico. "Foram dez minutos em que o Corinthians passou por cima da gente. Depois ficou difícil para a gente recuperar. A gente não conseguiu repetir o que fez no primeiro tempo."

Valdivia, no entanto, pediu para que o time tire lições dos erros cometidos no clássico. Mas ele admitiu que levar uma virada como a de ontem, por erros em lances que resultaram em gols, vai ser remoído por algum tempo. "Vai ser difícil de engolir. É ruim perder clássico, ainda mais de virada. Foram duas bolas em que o Corinthians se aproveitou".

Marcos Assunção endossou as palavras do meia. "Em clássico não pode errar, foram dois erros que nos custaram a vitória. Foram duas bolas paradas em que não tivemos atenção. Tomamos o gol de um jeito que fazemos muito."

Deola foi menos ácido com o desempenho da equipe. "O clássico foi decidido na bola parada. Hoje não deu certo, tomamos virada, paciência."

Para o goleiro, o mais importante é o clube saber lidar com a derrota e não deixar se abater pelo resultado. "Não acabou o mundo, foi nossa primeira derrota." "É um resultado normal. Acontece. Foi um jogo bonito", disse o vice de futebol Roberto Frizzo.

Henrique levou o terceiro amarelo e não enfrenta o Paulista, quarta-feira, em Jundiaí.