Valdivia e Felipão: o desafio é ganhar um clássico juntos

Em períodos distintos, Valdivia e Felipão ganharam o coração da torcida do Palmeiras com vitórias em clássicos inesquecíveis. No retorno ao clube, porém, ainda não venceram rivais paulistas e têm a chance de voltar a brilhar hoje, no Pacaembu.

Recuperado de lesão, Valdivia joga o terceiro clássico em sua volta ao Palmeiras. Passou em branco na derrota para o São Paulo (2 a 0) e, contra o Santos, fez a jogada que resultou no gol de Kleber, mas a partida ficou no 1 a 1.

Em 2008, na conquista do Paulista, fez história em dois clássicos marcantes, com gols que encaminharam o título. Na primeira fase, a comemoração "chororô" após marcar o gol da vitória sobre o Corinthians (1 a 0) levou ao delírio a torcida palmeirense. Nas semifinais, a vítima foi o São Paulo, após o gol que selou os 4 a 1 - outra vez, Valdivia provocou os rivais com o "chororô".

Hoje, ele reencontra o Corinthians e nem descarta estar longe, apesar de ainda sentir dor na coxa esquerda. "É um jogo que ninguém quer ficar de fora. Eu quero estar em campo até se estiver manco ou com dor. Todo palmeirense valoriza esse clássico e a vontade é enorme de jogar."

Sem comparações. Felipão assumiu o Palmeiras pela segunda vez em julho, após o time ter batido o Santos (2 a 1) com Murtosa como técnico. Desde então, porém, não conseguiu vencer os outros três grandes de São Paulo: empatou com Corinthians (1 a 1) e Santos e perdeu do São Paulo.

Em 1999 e 2000, porém, foram dois confrontos memoráveis de mata-mata com o Corinthians pela Libertadores que elevaram Felipão ao patamar de ídolo indiscutível no clube. Uma década depois, evita comparar o momento atual com aquela época. "Temos mais dificuldade de grupo que há 10 anos. É uma decisão, mas estamos longe de uma final. Não adianta ficar levantando uma confusão qualquer."